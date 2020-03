Corona in de kraamtijd: Geen kraamvisite maar raamvisite

Bijna zonder uitzondering steekt het verpleegkundig personeel ons de hand toe, om vervolgens snel terug te trekken. ,,Oh nee dat mogen we niet meer, excuses.” Om vervolgens een polsbandje bij mijn vrouw om te doen en mijn kersverse dochter op de weegschaal te leggen. Een kraamtijd in tijden van corona is vervreemdend, voor ons maar ook voor zorgpersoneel, familie en vrienden. Want hoewel wij helemaal in de ban zijn van het (volgens ons) mooiste schepsel op aarde, is iedereen op aarde in de ban van iets heel anders: het coronavirus.