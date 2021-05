Corona: in Zuidoost-Brabant daalt het aantal mensen in het ziekenhuis nog niet

Voor iedereen iets moois bij de Kledingzol­der

9 mei EINDHOVEN - De kledingzolder, een Eindhovense kringloop voor minima, was er al even klaar voor op de nieuwe locatie. Maar na de verbouwing was het wachten op de versoepelingen. Zaterdag konden klanten voor het eerst komen snuffelen in de kledingrekken op de Kloosterdreef.