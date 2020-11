Corona laat zich niet per dorp bestrijden. Regio blij dat Jorritsma leiding neemt

Jezus Waaghals moet afzeggen voor GLOW Eindhoven: ballonnen knappen

13 november EINDHOVEN - Het was een cool idee: ook Jezus Waaghals zou meedoen aan GLOW 2020. Met een hoogwerker kreeg het beeld op de Paterskerk ook twee ballonnen met led-lichtjes in de handen gedrukt. Lang ging dat niet goed, want de kwetsbare opblaasdingen raakten de stralenkrans van Jezus en knapten.