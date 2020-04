Corona leidt tot meer daklozen in Eindhoven

EINDHOVEN - De coronacrisis leidt in Eindhoven tot meer daklozen die een beroep doen op de opvang. Deels komt dat doordat Oost-Europeanen voor wie geen werk meer is, ook hun huisvesting kwijtraken.

Het aantal daklozen in Eindhoven dat een beroep doet op de opvang in Eindhoven is de laatste week met ongeveer vijftig toegenomen, op een totaal van rond de driehonderd. Opvanginstellingen hebben de redenen hiervoor nog niet helemaal scherp. Een deel van de oorzaak wordt gezocht in Oost-Europeanen die door hun werkgevers worden ontslagen en met hun werk meteen hun woning verliezen. Ook wordt verondersteld dat daklozen die tot nu toe geen beroep deden op de opvang, zich momenteel vanwege de coronacrisis toch aanmelden.

Verrast door Polen

Els Keet van dak- en thuislozenstichting Ervaring die Staat is verrast door het aantal Polen dat plots een beroep doet op de opvang. ,,Je hebt nu Oost-Europeanen die door hun werkgevers aan de kant worden gezet. Gisteren lagen er drie op het station te slapen die een dag eerder waren ontslagen. Oost-Europeanen zitten vaak in constructies dat je uit je woning moet als je werk vervalt.”

Oost-Europeanen hebben normaal geen recht op daklozenopvang, maar onder de huidige omstandigheden wel. ,,Er is nog nooit nee verkocht", constateert Keet.

Ineens kan van alles

Straatdokter Peter Meulesteen stelt vast dat door de coronacrisis nu dingen mogelijk zijn, die onder normale omstandigheden niet lukken. ,,Op het moment dat er een medische crisis is, kan ineens van alles. Dat is heel bijzonder. Misschien moeten we het altijd zo doen”, zegt Meulesteen.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft Eindhoven op drie plekken 24 uur per dag opvang voor daklozen en is de nachtopvang verruimd, ook met het oog op de noodzakelijke anderhalve meter onderlinge afstand.

Onder de Eindhovense daklozen is tot nu toe amper sprake van besmetting met het coronavirus, stelt Meulesteen donderdagochtend vast. De quarantaineruimtes die in het leven zijn geroepen om zieke daklozen af te kunnen zonderen, waren donderdag leeg. Meulesteen hoort van collega's in het land hetzelfde verhaal. ,,In meer steden is het rustig. Misschien komt dat ook doordat er nu meer aandacht is voor daklozen.”

