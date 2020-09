Corona: piek in Eindhoven, Eersel en Deurne, elders situatie stabieler

Eindhoven had de afgelopen tijd circa 60 nieuwe coronagevallen per twee weken. Dit is de periode waarover het RIVM steeds rapporteert. Ook Eersel (10 nieuwe gevallen) en Deurne (16) kennen een piek, terwijl Bladel (van 13 naar 5) en in mindere mate Nuenen (van 12 naar 10) de zaak weer onder controle lijken te hebben. In Helmond was sprake van een lichte toename (van 35 naar 40 nieuwe besmettingen), net als in Laarbeek (van 3 twee weken geleden naar 10 vorige week en 12 nu).