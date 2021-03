Corona raakt ook uitvinders; minder octrooien aangevraagd

Kapster Lenie (72) legt na 58 jaar haar schaar neer: ‘Op deze manier kan ik niet werken’

14 maart EINDHOVEN - Bijna 73 is ze, en 58 jaar kapster. Het liefst had Lenie Murk de 60 jaar volgemaakt maar dat gaat haar door de coronacrisis niet lukken. Op 10 april sluit ze haar salon in de binnenstad van Eindhoven. ,,Ik ben nu alleen nog opengegaan om afscheid te nemen van mijn klanten", zegt ze met tranen in haar ogen.