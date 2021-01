Corona slaat hard toe in Eindhovens verpleeghuis De Passaat, 8 van de 20 bewoners overleden

Archipel vestigt hoop op vaccinatie; ‘Eerste prik is een heel goede start van 2021'

7 januari EINDHOVEN - De Eindhovense woonzorginstelling Archipel is dolgelukkig dat zorgmedewerkers zich nu kunnen laten vaccineren tegen corona. In dezelfde week dat verpleeghuis Archipel De Passaat getroffen is door een uitbraak, hebben acht Archipel-medewerkers als een van de eersten in Nederland een prik gekregen.