‘Corona stories’ vanuit de hele wereld naar Eindhoven

EINDHOVEN - Twee alumni van TU/e hebben de website ourcoronastory.com opgezet. Daarmee willen ze de ervaringen van mensen over het leven in coronatijd bereikbaar maken voor iedereen.

Sonja en David Rijlaarsdam leerden elkaar kennen tijdens hun studie op de TU/e en zijn na hun afstuderen in Waalre bij Eindhoven blijven ‘hangen’. Zij werkt op de TU/e, hij in het bedrijfsleven. Tenminste, bij een normale gang van zaken. Maar net als de meeste mensen zit het stel al drie weken thuis en proberen ze samen hun werk en zorg voor hun twee kinderen te combineren.

Ervaringen niet vergeten

Sonja Rijlaarsdam: ,,We hebben allebei natuurlijk geen cruciaal beroep waardoor we onmisbaar zijn voor de samenleving. Wel zagen we dat veel mensen allerlei initiatieven nemen. Zo bedacht David dat het mooi zou zijn die verhalen vast te leggen. Zodat als we weer uit deze crisis zijn, de details over onze ervaringen niet vergeten."

Kleurrijk palet aan verhalen

In de avonduren zette het stel de website op die nu ruim een week ‘in de lucht’ is. Via sociale media en het actief benaderen van vrienden, familie en zakelijk netwerk gaven ze bekendheid aan hun initiatief. Zo is op de website inmiddels een kleurrijk palet aan verhalen te vinden. Over thuiswerken, eenzaamheid in een verpleeghuis, belevenissen van Nederlanders in China, overpeinzingen, ‘corona blues’, huisarrest in Italië en boodschappen doen.

Veel mensen hard getroffen