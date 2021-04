Corona zet alsnog een streep door de Eindhoven Box Cup, negatief reisadvies voor internationale toppers

EINDHOVEN - Internationale toppers uit onder andere Rusland, Engeland, Azië en Ierland hebben vanwege corona afgezegd en dat is voor de organisatie van de Eindhoven Box Cup reden om het toernooi in mei te annuleren. Er wordt nog gekeken of de Box Cup eind dit jaar nog ingehaald kan worden.

,,Een bittere pil”, zo vertelt toernooidirecteur Jeremy Besson. ,,Maar het deelnemersveld was dermate uitgedund dat je van een representatief toernooi niet meer kon spreken. Alleen boksers uit Nederland, België, Denemarken en een paar Afrikaanse landen wilden nog komen. Dat is niet genoeg.”

Nieuwe sponsor

Een maand geleden kondigde de organisatie nog aan dat de vijfde editie van de Eindhoven Box Cup bij Hotel van der Valk op het nippertje gered was dankzij een nieuwe hoofdsponsor Jack's Casino. Tussen 20 en 24 mei zouden er tussen de 175 en 250 boksers uit 30 landen hun opwachting maken met veel deelnemers die ook bij de Olympische Spelen in Tokio present zijn. Het toernooi zou zonder publiek en onder strikte voorwaarden gehouden worden om de veiligheid te garanderen.

Het is allemaal niet genoeg gebleken want veel deelnemende landen hebben aan hun topsporters een negatief reisadvies afgegeven voor Nederland. ,,Daarop hebben veel bonden hun selecties teruggetrokken”, aldus Besson. ,,Een maand geleden was het nog onze verwachting dat het met het aantal besmettingen in Nederland de goede kant op zou gaan maar dat is niet uitgekomen. Uiteindelijk hebben we in overleg met de internationale boksbond AIBA besloten het toernooi te annuleren.”

Bittere realiteit

,,Heel vervelend maar de wrange realiteit”, zo stelt Besson. ,,Ook op andere plekken gaan toernooien niet door, zoals een olympisch kwalificatietoernooi in Argentinië. Een ander toernooi in Parijs staat ook op losse schroeven. Het is zonde voor ons maar ook vervelend voor de boksers die hun voorbereiding op Tokio in het water zien vallen.”

Vorig jaar ging de Eindhoven Box Cup vanwege corona ook al niet door. Bessers gaat nog kijken of het toernooi eind dit jaar nog ingehaald kan worden. ,,Maar het kan ook zijn dat we het pas volgend jaar mei weer organiseren.” Bang voor de toekomst van de Box Cup is hij niet. ,,Bijna alle afspraken die we voor deze editie gemaakt hadden waren al onder voorbehoud gemaakt. Grote investeringen zijn dus nog niet gedaan.”

Volledig scherm EINDHOVEN - De Eindhoven Box Cup in 2018 © Jean Pierre Reijnen