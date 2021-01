Corona: ziekenhuisopnames en besmettingen in Zuidoost-Brabant iets omlaag

Podcast Peesjevee Podcast | ‘Belangrijk dat kwestie Sch­midt-Nij­huis goed wordt uitgezocht’

11:05 Dat Roger Schmidt afgelopen zaterdag in Rotterdam opnieuw boos was op scheidsrechter Bas Nijhuis, was inhoudelijk zeker te begrijpen. Toch is het de vraag of het PSV veel oplevert, vraagt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED zich af in de zevende aflevering van de ‘Peesjevee-podcast’ nieuwe stijl. ,,Schmidt ljkt vrij principieel en ik kan me niet voorstellen dat hij met een schikkingsvoorstel in de vorm van een schorsing akkoord gaat. Bovendien wordt de zaak dan misschien niet goed uitgezocht.”