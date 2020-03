Corona zorgt voor donkere wolken boven zomervakantie. ‘De kans dat we gaan wordt iedere week kleiner’

Los van de vraag of een vakantie al dan niet kan doorgaan, twijfelen veel mensen of ze überhaupt wel op vakantie willen in deze onzekere tijden. Maar wat zijn de gevolgen als je nu annuleert? Een eenduidig antwoord is niet te geven, vertelt advocaat reisrecht Frederique Mackay van De Vos & Partners Advocaten in Amsterdam. Het hangt volgens haar van veel factoren af wat de gevolgen voor reizigers zijn.



,,Wie geboekt heeft via een reisorganisatie krijgt normaal gesproken de reissom terug als de reis geannuleerd wordt.” Voor reizigers die zelf annuleren, geldt dat volgens Mackay meestal niet. Voor mensen die zelf een vlucht, camping of hotel hebben geboekt, ligt het weer anders. ,,Als ze zelf annuleren zijn ze hun geld meestal (deels) kwijt en zelfs bij een negatief reisadvies is het maar zeer de vraag of ze iets terugzien van de reissom. De meeste annuleringsverzekeringen dekken ‘overmacht’ niet.”