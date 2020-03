Corona zorgt voor run op fitnessartikelen voor thuis

EINDHOVEN / BEST - Er is een run ontstaan op fitnessapparatuur voor thuisgebruik. Halters, dumbbells en kettlebells zijn bijvoorbeeld niet aan te slepen. Bij Decathlon in Eindhoven en Best en bij Fitshop op de Hoogstraat in Eindhoven is alles uitverkocht.

We zitten veel thuis en sporten daar nu noodgedwongen ook. En dat merken winkels die sportartikelen verkopen. ,,De drukte begon toen bekend werd dat onder meer alle sportscholen moesten sluiten" zegt Tim Swinkels van Fitshop aan de Hoogstraat in Eindhoven. ,,Waar we normaal één halterstang per dag verkopen, zijn dat er nu wel tien. We komen om in de orders, want ook online wordt flink besteld. Maar onze voorraad uit Duitsland komt pas over 3 tot 10 dagen". Spullen voor krachttraining zijn bij de zaak intussen helemaal op, er zijn enkel nog wat cardioapparaten.

Nieuwe voorraad vliegt de deur uit

Ook bij Decathlon in Best en Eindhoven is fitnessapparatuur zo goed als uitverkocht. ,,Normaal gesproken hebben we voldoende voorraad", zegt Daan Zijderveld van Decathlon Nederland. ,,Maar fitnesstoebehoren voor krachttraining zijn in bijvoorbeeld Best en Eindhoven uitverkocht. Er wordt dagelijks aangevuld, maar het is ook meteen weer weg.”

Echt verbaasd is hij er niet over, gezien de huidige situatie. ,,Maar op zo’n massale belangstelling voor fitnessspullen kun je niet inspelen”. De bevoorrading van Decathlon komt uit Duitsland en België. ,,Daar gelden vanwege de lockdown wat strengere regels dan in ons land en daar lopen wij ook tegen aan. We krijgen nieuwe voorraad niet zo snel als we zouden willen.”

Open maar wel voorzorgsmaatregelen

De fysieke winkels van zowel Fitshop als Decathlon zijn nog open, wel worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. ,,Wij laten steeds maar één klant toe in de winkel", zegt Swinkels. ,,Mijn baas is ook ziek, dus ik heb mijn HBO-opleiding maar even aan de kant gezet om hier in de winkel fulltime te kunnen helpen.”