Coronacijfers in Brabant geven hoop, maar zorgen zijn niet voorbij

Loud Noise uit Eindhoven steekt zorgverle­ners hart onder de riem en geeft festival­kaar­ten weg

22:33 Gratis naar Dynamo Metalfest, Into The Grave en Das Oktober Metalfest. Het Eindhovense boekingskantoor Loud Noise wil het mogelijk maken voor zoveel mogelijk zorgverleners. ‘Alleen wanneer zij gesteund worden kunnen we de zomer ‘muzikaal’ nog enigszins redden.’