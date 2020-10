Coronacijfers nader beschouwd: Valkenswaard lijkt het zorgenkindje van de regio te worden

Daarbij keek het ED naar twee relevante indicatoren. De eerste is het totaal aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken. Dat ligt in Reusel-De Mierden nog altijd het hoogst. Daar zijn alleen al in die korte periode 151 mensen positief getest: dat zijn er ruim 11 per duizend inwoners. Bladel is de enige andere regiogemeente waar meer dan een procent van de bevolking de laatste 14 dagen slecht nieuws kreeg van de GGD. Het gemiddelde in Zuidoost-Brabant ligt op 7,4 besmettingen per 1000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Dat is net iets boven het landelijk gemiddelde (7,1).