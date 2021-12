Coronacrisis mokerslag voor gloednieuw Eindhovens hotel bij Airport

Ruzie over een Eindhoven­se kerk uitvechten voor de rechter: parochie en beheerder staan tegenover elkaar

EINDHOVEN - Van wie is de Lambertuskerk in Eindhoven? Over die vraag vliegen de parochie Sint Joris en de stichting die de kerk beheert elkaar in de haren. Ze zijn zo boos op elkaar dat ze vrijdag voor de rechter staan. ,,De pastoor doet alsof hij de paus is.”

2 december