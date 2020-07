Coronacrisis nekt Eindhovens videoproductiebedrijf Veldkamp Produkties

Jeroen Veldkamp praat liever over het transformeren van zijn bedrijf tot eenmanszaak. De coronacrisis treft het videoproductiebedrijf niettemin hard. Veldkamp: ,,Alle projecten waarvoor de opnamen nog gepland stonden werden medio maart per direct on-hold gezet. De omzet in maart maakte een duikvlucht naar minder dan 60 procent. Projecten bleven vervolgens on-hold en nieuwe opdrachten bleven uit. In april viel de omzet als een blok verder naar beneden naar minder dan 10 procent. In mei en juni leefde de omzet iets op maar bleef steken op zo’n 40 procent. Doordat er geen zicht is op significant herstel, moet ik ingrijpen. Zo voorkom ik dat we als team gezamenlijk alsnog strijdend ten onder gaan en hierbij alles verliezen dat is opgebouwd.” Veldkamp kreeg de afgelopen maanden overheidssteun. ,,Maar we zijn zijn zo hard geraakt, de schulden zouden blijven oplopen.”