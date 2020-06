Coronacrisis nekt restaurant Lounge 8 in Eindhovense Dommelstraat

EINDHOVEN - Restaurant Lounge 8 vertrekt uit de Dommelstraat in Eindhoven. Het Aziatisch restaurant is zwaar getroffen door de coronacrisis en stopt per 1 juli. De zaak is al gesloten. Pandeigenaar Piet van Rooij bevestigt de sluiting.

De nog een jaar lopende huurovereenkomst is per 1 juli aanstaande ontbonden. Van Rooij gaat op zoek naar een nieuwe huurder, bij voorkeur weer een restaurant.

Het nog immer statige pand in de Dommelstraat was in de jaren ‘70 het toneel van discotheek Hollywood: Piet en Hugo van Rooij hadden daar één van de eerste zaken in Nederland met een verlichte discodansvloer. De zaak vergaarde landelijke bekendheid door optredens van diverse Amerikaanse artiesten, een unicum in die tijd. Na de discoperiode veranderde de naam in ‘Massa’ en ‘Liquid’ en daarmee ook de muziek en de doelgroep van de uitgaansgelegenheid. Liquid sloot haar deuren in 2009.

Laatste slag

In 2012 vestigde Aziatisch restaurant Lounge 8 zich in het pand. “De coronacrisis heeft het bedrijf de laatste slag toegebracht”, zegt Piet van Rooij. “In goed overleg hebben we de huurovereenkomst per 1 juli ontbonden. Het contract zou volgend jaar aflopen, maar dit bedrijf heeft het keurig gespeeld. Ze hebben ook altijd netjes aan hun verplichtingen voldaan. Daarom hebben wij eraan meegewerkt.”