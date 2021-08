Coronadip bij DLL weggevaagd; winst bij Eindhovens concern verzesvoudigd

Mails goed checken en letten op spelfouten: vijf vragen én antwoorden over de Philips Pensioen-hack

7:49 EINDHOVEN - Van zeker honderden Philips-gepensioneerden is gevoelige data in handen van criminelen terechtgekomen. Vijf vragen over het datalek bij de uitvoerder van het Philips Pensioenfonds.