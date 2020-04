Coronahoester Eindhoven krijgt twee maanden voor bedreiging agenten

DEN BOSCH De politierechter heeft een Eindhovenaar twee maanden cel gegeven omdat hij agenten door hoesten en spugen had bedreigd met corona-besmetting. Hij moet de agenten smartengeld betalen omdat die nu twee weken in quarantaine moeten en in onzekerheid zitten over hun gezondheid

Agenten spraken de man (36) op 10 april vanuit hun auto aan toen hij ongelukkig aan het parkeren was. Hij kwam meteen naar hen toe met spuug op zijn lippen, zei corona te hebben en vroeg of zij dat ook wilden. De agenten wilden hem daarop in de boeien slaan maar er ontstond een worsteling waarbij de man de keel van een agente dichtkneep.

De politierechter zag dat de man liefst viermaal in de fout was gegaan: mishandeling, belediging, verzet bij aanhouding en bedreigen. Dat laatste was met een potentieel dodelijke ziekte. De agenten deden gewoon hun werk en hadden dit niet verdiend, aldus de uitspraak.