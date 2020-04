Coronahoester Eindhoven krijgt vier weken cel voor bedreiging receptioniste Catharina Ziekenhuis

Het Openbaar ministerie sprak van zware mishandeling en eiste acht weken cel. Ze noemde de man egoistisch. Iemand bedreigen die als een van de weinigen nog werkt en juist in de zorg, is in deze tijd onacceptabel, vond ze. Na verhoor van de man die via een beeldscherm te zien was in de Bossche rechtszaal, paste de rechter snelrecht toe. Straf is hier niet alleen op zijn plaats als vergelding, maar ook als signaal dat ‘dit soort asociaal gedrag’ echt niet kan, zo vonniste hij. Van de vier weken is er een voorwaardelijk. Zijn advocate vroeg, ook via video, vrijspraak.