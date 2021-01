Coronajaar laat winst DAF-moeder kelderen: Paccar produceert 65.000 trucks minder in 2020

Eindhovena­ren schieten Ergon te hulp bij opruimen van puinhopen in centrum

9:58 EINDHOVEN - De puinhoop zondagavond na de rellen in de Eindhovense binnenstad was onbeschrijflijk. Maar de veerkracht van de stad is groot. In korte tijd werd veel rommel opgeruimd, met spontane hulp van vrijwilligers. Intussen loopt de schade in de tonnen.