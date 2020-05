Coronamaatregelen op station Eindhoven: Vijf tegels of vier traptreden afstand graag

Volle stations, drukte op het perron en hutjemutje in de trein. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat het dringen was in het openbaar vervoer. De NS vervoerde de afgelopen tijd zo'n tien procent van wat er normaal gesproken met de trein reist. Omdat het nu langzaam weer wat drukker wordt, neemt de vervoerder maatregelen op de stations.

Constant schakelen

Heel erg in het oog springen de linten en stickers overigens niet. Volgens NS-woordvoerder Arno Leblanc is het een begin en zal de NS samen met spoorbeheerder ProRail bekijken welke aanvullende maatregelen er nog nodig zijn. ,,We schakelen constant, vooral op basis van bevindingen die we doen op zes stations waar we de maatregelen monitoren. Het lastige is dat we niet weten hoe druk het straks gaat worden. Bij iedere versoepeling zal het reizen van mensen toenemen maar in welk tempo is lastig te voorspellen.”

Volledig scherm Linten en stickers worden aangebracht op station Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Vooralsnog is anderhalve meter afstand houden geen probleem. Slechts plukjes reizigers wandelen er door de stationspassage en op de perrons kun je een kanon afschieten. Antonie Vos stapt net uit de trein uit Helmond op weg naar haar werk in Eindhoven. Ze voelt zich naar eigen zeggen helemaal op d'r gemak in het openbaar vervoer. ,,Ik ben 63 en heb diabetes maar blijf er vrij nuchter onder. Mijn eigen moeder is overleden aan corona dus ik weet wat het virus kan aanrichten maar van huis uit raken we niet snel in paniek. Mijn moeder was in de tachtig en dan kan dit gebeuren. Pure pech.”

Mensen zijn ongeduldig

Milada Mosselman (75) voelt zich een stuk ongemakkelijker op het station. ,,Ik heb geen auto dus normaal reis ik veel met het openbaar vervoer. Het is allemaal prima geregeld maar er zijn toch nog veel mensen die zich van alle regels weinig aantrekken. Op straat kun je een stapje opzij doen maar in de bus of trein is dat lastiger. Ik ben ook wel eens uit de lift gestapt omdat er teveel mensen instapten. Mensen zijn ongeduldig en houden weinig rekening met anderen, dat vind ik best moeilijk.”