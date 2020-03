Coronapost voor vijf huisartsencentra in oude school Eindhoven

,,Dit is wel uniek omdat het voor ons de eerste isolatiepraktijk is op een buitenlocatie", zegt directeur Ed Berends van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. ,,We hebben de afgelopen weken geprobeerd om de isolatiestromen te scheiden, maar dat is erg lastig gebleken. Zeker in sommige centra is het niet gemakkelijk om delen af te zonderen. En dus kiezen we in Strijp en een deel van Gestel voor deze oplossing om corona-verdachte patiënten zo min mogelijk in contact te brengen met hulpverleners en andere patiënten.” Daarvoor is de oude school voor speciaal onderwijs Mgr. Bekkers deels geschikt gemaakt als huisartsenpost. ,,In de praktijk bleek dat nog wel een klus. Er bleek bijvoorbeeld geen wifi te zijn en dat hebben we toch echt nodig", aldus Berends.



Huisartsen van de vijf deelnemende centra draaien volgens de SGE-directeur nu ‘hoest- en proest-diensten’ in de Jacob Oppenheimstraat. Wie klachten heeft die niets te maken hebben met de luchtwegen, kan na telefonisch contact wel terecht bij zijn eigen huisartsencentrum.