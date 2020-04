Coronaproof bezoekkamers van bedrijf Best zijn een hit

De mobiele slaapunits die normaal op evenementen staan, zijn ingericht als 'coronaproof' bezoekkamer. Bezoekers zijn van elkaar gescheiden door een plexiglaswand en aan beide zijden is er een toegangsdeur. Verpleeghuis Hof van Bluyssen in Asten had vorige week de primeur. ,,Sindsdien loopt het storm'', vertelt marketingmanager Flexotels Jeroen van Vliet. ,,Vanuit zorginstanties uit België, Duitsland en Scandinavië zijn er ook aanvragen. We zijn druk bezig intern en logistiek, de stroomlijn van materialen, goed te organiseren. We moeten onderzoeken wat de beperkingen zijn om aan het buitenland te leveren. We kregen dit idee twee weken geleden en natuurlijk zijn we wel wat gewend aan uitdaging en flexibiliteit, maar nu zijn we wel overdonderd. Eind van deze week hebben we vijftien bezoekkamers in eigen land weggezet en volgende week eenzelfde aantal.''