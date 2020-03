Coronaproof vrijwilligerswerk doen in regio Eindhoven

Samen voor Eindhoven werkt al jaren samen met bedrijven zoals ASML, NXP en Philips en maatschappelijke organisaties in de stad. Directeur Esther Hofstede: ,,Nu zitten veel werkenden thuis door de coronamaatregelen. Zij willen wat betekenen voor een ander.” Hofstede is deze week in overleg gegaan met grote zorginstellingen in Eindhoven, zoals Vitalis en Archipel. ,,We willen voorkomen dat zij worden overspoeld met goedbedoelde acties. We willen kijken waar precies behoefte aan is, en hoe bedrijven en vrijwilligers ‘coronaproof’ kunnen helpen, met aandacht op afstand. We bieden nu met onze online vrijwilligerskalender één centrale plek aan waar mensen uit de stad kunnen ‘intekenen’ op concrete acties.”

Rode Roos van Philips

Bewoners van woonzorgcomplexen dreigen te vereenzamen door de Coronacrisis: bezoek ontvangen mag niet meer. Maar een kaartje of een leuke tekening opsturen kan wél. Zo'n actie vond woensdag plaats bij Vitalis Berckelhof in Tongelre. En vrijdag krijgen 150 cliënten van Archipel Eerdbrand via Samen voor Eindhoven een rode roos - mede dankzij een bijdrage van Philips.

Dommelhoef wil digitale bingo

Er is ook een belangrijke wens waarvoor Samen voor Eindhoven nu hulp zoekt van bedrijven: digitale bingo. ,,Zorgcentrum Archipel Dommelhoef biedt normaal bingo aan in een zaaltje, maar dat mag nu niet. Digitale bingo zou een goed alternatief zijn. Dommelhoef hoopt dat er bedrijven zijn die dit technisch mogelijk kunnen maken. Zo zouden ouderen op hun kamer een iPad of een ander middel moeten hebben waardoor ze virtueel mee kunnen spelen.” Hofstede hoopt dat bedrijven suggesties hierover naar haar mailen (esther@samenvooreindhoven.nl). ,,Als digitaal bingo in de Dommelhoef lukt, kunnen andere woonzorgcentra de aanpak overnemen.”

Leren van ervaring elders met Corona

Hofstede roept ook alle maatschappelijke organisaties op om zich bij Samen voor Eindhoven te melden en eventuele wensen te delen. Vitalis is in ieder geval heel blij met de handreiking. ,,Er komt momenteel zo veel op ons af”, zegt projectcoördinator Sylvia van Aggel van Vitalis. ,,Heel veel mensen willen iets voor onze ouderen betekenen. We zijn heel erg blij dat er een professionele organisatie is die dit in goede banen wil leiden.”