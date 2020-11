Coronaregels overtreden? Doe het vooral met heel veel mensen tegelijk

‘Nieuw begin’ voor Waalre met drie kersverse wethouders

25 november WAALRE - Het nieuwe ‘zakencollege’ dat voor rust en samenwerking moeten zorgen in Waalre, kan officieel aan de slag. De raad in Waalre stemde gisterenavond in met de benoeming van Jan van Burgsteden, Liesbeth Sjouw en Maarten Pieters tot wethouder in de gemeente.