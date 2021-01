Coronasteun voor 3500 bedrijven in de regio

EINDHOVEN/HELMOND - Er is een flinke run op noodsteun van bedrijven in de regio tijdens de tweede lockdown. De overheid schoot na het uitbreken van de coronacrisis het bedrijfsleven te hulp, om te voorkomen dat ondernemingen massaal zouden omvallen. De horeca, catering en detailhandel zijn goed voor meer dan de helft van alle toekenningen.

Bijna 3.500 bedrijven in de regio Eindhoven en Helmond hebben steun gekregen in de derde ronde van de NOW-regeling. Daarmee staat de regio Zuidoost-Brabant in de top 5 van grootste NOW-aanvragers, na de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Zuidoost-Brabant wordt gevolgd door West- en Noordoost-Brabant (respectievelijk de regio's Tilburg/Breda en Den Bosch en omgeving). Het gaat om cijfers over de derde reeks van NOW-steun.

Grotere en kleinere gemeenten

Een derde van het totale aantal regionale aanvragen kwam uit Eindhoven. Gevolgd door Helmond en de grotere gemeenten zoals Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Valkenswaard. Al werden relatief veel voorschotten uitgekeerd aan bedrijven aan Bladel dat vele tientallen industriële bedrijven kent.

Winkels

Ruim de helft van de goedgekeurde NOW-aanvragen in de derde periode van de steunregeling is naar bedrijven uit de horeca en detailhandel gegaan. Landelijk ging in totaal ruim 206 miljoen euro naar horeca- en cateringbedrijven die hun omzet gemiddeld met bijna 70 procent zagen teruglopen. Ook veel winkels ontvingen voorschotten, in totaal voor bijna 100 miljoen. De klappen die de metaalindustrie, waartoe ook autobedrijven worden gerekend, waren minder hard, al was omzetverlies daar gemiddeld ook nog zo'n 35 procent.

Dat de regio direct volgt op de randstand als het gaat om uitgekeerde voorschotten is mogelijk terug te voeren om de brede vertegenwoordiging van getroffen sectoren. Van de horeca en detailhandel, tot de luchtvaart en daaraan gelieerde bedrijven, tot de auto-industrie en grote uitzendorganisaties. Het tweede NOW-steunpakket, voor de periode juni tot en met september, was met 3.100 aanvragen uit Zuidoost-Brabant minder in trek; wat mede werd veroorzaakt door de versoepeling van de coronamaatregelen. Zo konden onder meer horecabedrijven en cateraars nog wat inkomsten genereren.

Lockdown

De NOW-regeling loopt tot zeker juni 2021 door. Vanaf half februari kunnen bedrijven waarschijnlijk een aanvraag indienen voor de vierde ronde. Vanwege de lockdown tot begin februari spreken de sociale partners over nieuwe, extra steunmaatregelen, bijvoorbeeld over ruimere vergoedingen voor vaste lasten en voorraden van winkels, die momenteel blijven zitten met hun wintercollecties. De verwachting is dat hier volgende week meer over bekend wordt.