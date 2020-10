Coronasteun voor culturele instellingen in Eindhoven en Helmond

De steun geldt als ‘matching’ voor de gelden van het rijk en de gemeenten. In Eindhoven krijgt De Effenaar steun (71.518 euro), Muziekgebouw (111.708), Parktheater (75.259), Natlab (80.000) en het Van Abbemuseum (62.253). In Helmond Theater Speelhuis (26.600), de Cacaofabriek (30.181) en Museum Helmond (10.763).

Nood hoog

Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Cultuur): ,,De provincie en steden willen met het steunpakket podia, filmhuizen en musea overeind houden en blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit in Brabant. De problemen zijn groot en de nood is hoog. En als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis.”