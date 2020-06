Coronavirus is de druppel: Peter van den Brakencentrum in Sterksel sluit de deuren

Omgevallen boom bij Fatimakerk aan Servaas­plein Eindhoven wordt zo snel mogelijk opgeruimd

14:00 EINDHOVEN - Op het braakliggend terrein naast de Fatimakerk aan het Servaasplein in Eindhoven is maandagmorgen een grote oude berk omgevallen. Wellicht nog als gevolg van de storm van afgelopen week. De boom blokkeert de honduitlaatpaadjes, maar veroorzaakte verder geen schade of gewonden.