Coronavirus zorgt ook voor oponthoud bouw Chinees paviljoen in Eindhoven

De feestelijke opening tijdens GLOW is in ieder geval ook uitgesteld, niet alleen omdat de bouw niet op tijd klaar is, maar ook omdat er dit jaar geen groot lichtfestival met veel publiek is vanwege de beperkingen die het RIVM oplegt. Dat zegt Jos Roijmans, manager Spoorzone van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven denkt nu aan een opening rond het Chinese nieuwjaar, dat in 2021 op 12 februari wordt gevierd. Dat is wel jammer want dit jaar was het tien jaar geleden dat het cadeau aangekondigd werd.



De Chinese stenen die gebruikt zijn voor het ontwerp, lieten op zich wachten. Architectenbureau Van Aken en aannemer Stam + De Koning Bouw hadden die graag ter plaatse uitgezocht. Maar reizen naar China zat er lange tijd niet in. Nu zijn alle materialen besteld en kan de aannemer het project gaan plannen.