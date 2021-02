Coronavrije bubbels in het onderwijs: met een proef van Fontys, TU/e en Summa kan het misschien dit voorjaar al

,,We doen mee met een proef van het ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap) samen met andere onderwijsinstellingen in het hele land”, zegt Maarten van Andel, directeur van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. De methodiek die leidt tot coronavrije bubbels is gebaseerd op drie t’s: triage, testen, traceren, legt Van Andel uit. Niet door een coronatest wordt bepaald of iemand een gebouw in mag maar door een digitale triage: een vragenlijstje via een app. Wie groen licht krijgt, wordt bij binnenkomst twee keer in de week getest. En dit is geen sneltest zoals die nu veel gebruikt wordt in onderwijsinstellingen, maar een pcr-test via speeksel.