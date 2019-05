Corporatie Sint Trudo zet nieuwe stap op landgoed Eikenburg in Eindhoven

Nieuw boek toont aan: Nazi's marcheer­den in jaren dertig al door Eindhoven­se straten

20:10 EINDHOVEN - In de jaren dertig marcheerden de nazi's al door de straten van Eindhoven, soort uniformen aan, hakenkruisvlaggen erbij. Ook poseerde een groep leden van de nazipartij NSDAP zelfbewust voor een krantenfoto. Kortom, ook in Eindhoven vond het nazi-gedachtengoed aftrek. Dat blijkt uit deel 13 van de serie 150 jaar leven in Eindhoven, ‘Overleven in oorlogstijd; Tweede Wereldoorlog' van de hand van Frans Dekkers.