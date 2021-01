Corporaties Eindhoven en Helmond: ‘Groene én sociale hart laten zien met Optimus’

De regionale corporaties werken daarbij samen met Bazalt Wonen (voorheen Woonlinie) uit Zalbommel, Kleurrijk Wonen uit Tiel en NBArchitectenuit Best. De eerste 16 exemplaren van de in de timmerfabriek Frank van Roy in Goirle geproduceerde woning komen in Mierlo te staan, in Luchen, nog dit jaar is de verwachting. Daarover lopen de gesprekken tussen woningcorporatie Compaen en de gemeente Geldrop-Mierlo nog. 'Thuis zoekt nog naar een locatie voor Optimus. Mogelijk dat ze aan de Castiliëlaan in Eindhoven komen, in buurtschap Te Veld, maar dat is nog helemaal niet zeker.

De permanente woning voor alleenstaanden, stellen of kleine gezinnen is zeer goed geïsoleerd, heeft dus een klein verbruik en levert energie op door de zonnepanelen. Het uiterlijk van de gevels kan per locatie verschillen.

Volledig scherm NBArchitecten uit Best, het hele team. Met achteraan, tweede van links Harold van de Ven. Vooraan, eerste van rechts, Nicky Kouwenberg en schuin links achter hem Hans van Houtum. Zij drieën zijn de 'partners' van NBA. © NBArchitecten Best

Het begon allemaal met Harold van de Ven van NBArchitecten in Best. Hij ontwikkelde een duurzame woning voor BazaltWonen. Kleurrijk Wonen, ‘Thuis en Compaen haakten aan, zodat ook de kosten voor het onderzoek gedeeld kunnen worden. ,,We zijn een duurzame corporatie en dit is een van de manieren om daaraan bij te dragen en stappen te zetten. We willen laten zien dat wij duurzaamheid een warm hart toedragen”, vertelt Matthijs Hulsbosch, manager vastgoed van de woningcorporatie met woningen in Eindhoven en omgeving.

‘We staan voor beschikbaar, betaalbaar en duurzaam’

Maar waarom zo ver vooruitlopen? Moeten de corporaties zich niet meer richten op de bouw van grote aantallen betaalbare woningen? ,,Dat doen we óók”, benadrukt Eugene Waterreus, projectleider vastgoed van Compaen. ,,We staan voor alle drie de pijlers van de woningbouwdoelen: beschikbaar, betaalbaar en duurzaam. Alles voor de huurder die moet er beter van worden", zegt Hulsbosch. Optimus is wat dat betreft een klein experiment, maar wel een belangrijke proef om te leren hoe je duurzamer bouwt. Náást de gewone, energiezuinige bouwprojecten die de corporaties onder handen hebben.

Volledig scherm Duurzame sociale huurwoning van het type Optimus © Rob Burg

Nu zijn de investeringen wellicht wat hoger, maar op termijn denken Waterreus en Hulsbosch dat ook de corporaties er garen bij spinnen. ,,De woningen worden voor een bepaalde tijd geplaatst, maar zijn later nog herbruikbaar, in zijn geheel of in onderdelen. Je hoeft aan het einde van de termijn niet alles af te voeren”, zegt Waterreus. ,,En door de duurzame uitvoering is de toekomstige waarde van de woningen ook hoog. Nee, de businesscase is voor ons niet negatief”, aldus Hulsbosch. ,,Je moet niet alleen kijken naar de kortetermijnkosten, maar ook naar de langetermijnopbrengsten”, zegt Van de Ven erover. ,,In plaats van twee, drie keer iets goedkoops kopen bij Primark kun je beter een dure jas van een goed merk kopen die lang meegaat.”

Quote We wilden niet kijken naar een woning die alleen vandaag voldoet aan de eisen van duurzaam bouwen. We wilden verder weg kijken, verder dan nu moet, zodat we een huis ontwikkel­den dat nog jaren mee kan. Eugene Waterreus, Projectleider vastgoed van Compaen

Bij de ontwikkeling van Optimus moest de groep ontwikkelaars vooral voorkomen dat ze alleen de korte termijn in de gaten hielden“, aldus Waterreus. ,,We wilden niet kijken naar een woning die alleen vandaag voldoet aan de eisen van duurzaam bouwen, de regels Bijna Energie Neutrale Gebouwen. We wilden verder weg kijken, verder dan nu moet, zodat we een huis ontwikkelden dat nog jaren mee kan.”

Zijn collega vult aan: ,,Want de dag van morgen, begint vandaag. We weten dat we pas aan het begin van een duurzame reis staan. Niet alleen wat de energievraag betreft maar ook voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, de biodiversiteit en circulair bouwen. We moesten een product voor de lange termijn ontwikkelen, rekening houdend met het vergezicht”, aldus Hulsbosch. ,,En elke innovatie begint met ambities. Dat is nodig voor de toekomst, want dan wordt dit de gewone manier van bouwen, het nieuwe normaal, zeg maar. Dus we kunnen niet stil blijven staan.”

Volledig scherm Nieuwbouwijk Luchen in Mierlo

En de huurder? ,,Die krijgt een woning die energie opwekt in plaats van kost. Maar ook een gezonde woning met een fijn binnenklimaat door de natuurlijke materialen die gebruikt worden", zegt Hulsbosch. Dus de huurder gaat erop vooruit, terwijl de corporatie investeert? ,,We bekijken wel of de huurder zijn deel kan bijdragen omdat hij nu geld overhoudt op de energierekening. Net zoals we dat doen als we zonnepanelen plaatsen, met een vaste bijdrage", zegt Waterreus. Hoeveel dat zal zijn, hangt af van het project. Dat is ook voor Luchen in Mierlo nog niet berekend.

‘Kijken hoe huurders hier kunnen wonen’

Overigens kreeg Compaen al heel wat reacties op het eerste artikel in deze krant over Optimus, van jong én oud, van kleine huishoudens en gezinnen. ,,Het zal geen probleem zijn om er huurders voor te vinden. Zij zullen wel moeten wennen aan dit compleet nieuwe product”, denkt Waterreus. ,,Normaal krijg je een nieuwe woning behangklaar en moet je er zelf het nodige aan doen. Door de keuze voor materialen in Optimus mag je er niks aan doen. We zijn nu met huurdersgroepen bezig om te kijken hoe ze er zouden kunnen wonen.” Een selectie vindt er niet echt plaats, hoogstens op ‘natuurlijke wijze’, want je zult wel 'iets’ moeten hebben met duurzaamheid om er te wonen, meent de man van Compaen.