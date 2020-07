Corporaties in Eindhoven willen nu echt woningen gaan verduurzamen

EINDHOVEN - De woningcorporaties in Eindhoven willen komend jaar echt gaan werken aan de verduurzaming van hun woningen. ,,We hebben lang genoeg nagedacht, nu moeten we ook iets gaan doen", zegt directeur/bestuurder Ingrid de Boer van Woonbedrijf.

,,We moeten dat wel samen doen met deskundige marktpartijen. Die moeten we nadrukkelijker uitnodigen om hun kennis in te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via gezamenlijke inkoop door de corporaties", aldus bestuurder Ingrid de Boer. Zij kondigde de ‘daadkracht’ aan tijdens een online mini-congres van het Duurzaamheidspact, een samenwerkingsverband van de vier woningbouwcorporaties ‘Thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. en de gemeente Eindhoven. De Boer trekt het komend jaar de kar samen met wethouder Rik Thijs.

Volledig scherm Een manier om in kaart te brengen wat een woning op het gebied van energieverspilling ‘mankeert’ is een warmtescan. Daarbij wordt een infraroodfoto van een huis gemaakt. De foto laat direct zien waar warmtelekken zitten in de gevel. De gele, oranje en rode plekken op de warmtescan laten precies zien waar energiebesparende maatregelen het meest zinvol zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over dubbel glas of spouwmuurisolatie. ,,Goed voor het milieu, voor een comfortabel huis en u bespaart op uw gasrekening,’’ stelt het bedrijf Sunburst, dat warmtescans maakt. foto Sunburst

Aantallen woningen die de corporaties gaan verduurzamen kan De Boer nog niet noemen, zei ze naderhand in een toelichting. ,,We gaan nu eerst kijken welke projecten in de pijplijn zitten bij de vier corporaties en hoe we daarbij samen kunnen werken en samen kunnen inkopen. Als je woningen wil isoleren kun je dat met honderd huizen doen of met zeshonderd. Dat kan dan sneller en goedkoper.”

Thijs noemde het doel van zijn mede-voorzitterschap ‘een tussensprintje’ waardoor de stad ‘de koplopersrol’ kan houden. De corporaties en de gemeente werken inmiddels zo'n tweeënhalf jaar samen.

Volledig scherm Haasje Over en het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Ze werken aan proefprojecten om allerlei duurzaamheidsmaatregelen te testen. Een project om alle huurders een inductiekookplaat te geven, mislukte. Dat wordt nu bij renovatie meegenomen. Wel krijgt het nieuwbouwplan Haasje Over van Trudo op Strijp-S een windturbine met zonnepanelen. Afgelopen jaar hebben de vier bovendien de eerste energiecoaches op pad gestuurd om bij bewoners de Energiebox en inmiddels 1000 energieadviezen af te geven. Die proef, een samenwerkingsverband met de gemeente Eindhoven, ook voor particuliere eigenaren, is verlengd; ook wordt er gewerkt aan een Energiebox 2.0. Het idee daarachter is dat het niet alleen om het geld en de techniek gaat, maar ook om de mensen, de huurders. Zij zullen ook mee moeten doen om woningen te verduurzamen.

Volledig scherm De Energiebox: in het Eindhovense proefproject zijn inmiddels 1000 dozen met energiebesparende spullen uitgedeeld door 14 energieadviseurs. Het project wordt met een jaar verlengd. © Energiebox

De Boer benadrukt dat dat ook gaat gelden voor de uitvoeringsprojecten die komend jaar op stapel komen te staan. Dat gaat zeker ook samen met de bewoners gebeuren, bijvoorbeeld in Woensel, een stadsdeel dat qua leeftijd aan de beurt is voor woningverbetering. ,,Concrete wijken wil ik nog niet noemen, dan zou je de betrokkenheid van de huurders niet serieus nemen. Zij moeten het eerst te horen krijgen. Want je kunt van alles bedenken, maar zonder draagvlak bij de bewoners, gaat het niet lukken.”