Corrie Delhoofen schreef boek over haar jeugd in Eindhoven

EINDHOVEN - Corrie Delhoofen (72) beschrijft in haar boek Mijn vroegste vroeger een stukje familiegeschiedenis maar vooral haar eerste veertien levensjaren tussen 1948 en 1962 in Eindhoven.

,,Ik wist weinig over het leven van mijn grootouders”, vertelt Corrie Delhoofen, geboren en getogen in Eindhoven maar nu woonachtig in Maastricht. ,,Ook na gesprekken met familie. Reden om er naar op zoek te gaan.” Al snel riep die zoektocht ook vragen op over haar eigen jeugd. ,,Ik had over de tijd tot mijn veertiende nauwelijks herinneringen, dacht ik. Maar door met mijn jongere broer Wil terug te kijken, kwamen er steeds meer dingen naar boven.”

Waar ze in de eerste hoofdstukken de familiestamboom invult met feiten, anekdotes en foto’s, plaatst ze in de rest van het boek haar eigen ‘vroegste vroeger’ in een decor van het Eindhoven na de Tweede Wereldoorlog. Het Eindhoven waar de wederopbouw in volle gang is, en Philips uitgroeit tot wereldbedrijf.

Onbevangenheid

De kleine en soms grote gebeurtenissen uit haar jeugd en het leven in Eindhoven en daarbuiten bekijkt en beleeft ze met de ogen en onbevangenheid van een kind. ,,Bij mijn geboorte woonden mijn vader en moeder in bij hun ouders, zoals veel jonggehuwden toen. Op de Kruisstraat. Toen ik één jaar was, verhuisden we naar de Hastelweg.”

Daar speelt Mijn vroegste vroeger zich verder af. In tien hoofdstukken komen haar herinneringen langs. Zoals de geur van petroleum als haar vader de kachel bijvulde. De watersnoodramp in februari 1953. ,,Soldaten die spullen inzamelden voor getroffen gezinnen in Zeeland. Ik zie zo nog het AaBe-label met rendier en slee op de dekens die mijn moeder meegaf.”

Straaljager

Maar ook de straaljager die in 1956 neerstort en huizen verwoest op de Zeelsterstraat. De ontsteltenis van haar ouders toen. De allereerste tv-uitzending van een voetbalwedstrijd: Eindhoven - PSV.

Volledig scherm Corrie Delhoofen als kind met haar jongere broertje Wil en haar ouders © Lucas Nuchelmans

Het boek eindigt in 1962, als Corrie net veertien is. ,,Ik ben daar bewust gestopt omdat mijn kijk op het leven als puber flink veranderde. Ik wilde de spontaniteit, verwondering en onbevangenheid als kind weergeven.”