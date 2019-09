Corry Strijbosch maakte bombardement Eindhoven mee

Het bombardement op Eindhoven, een dag na de bevrijding, is vandaag precies 75 jaar geleden. Corry Strijbosch (87) was toen 12 jaar en herinnert het zich nog levendig.

'Ik heb er een bietje een beschrijving bij gemaakt." Corry Strijbosch-Holten (87) pakt bij haar thuis aan de Aalsterweg in Eindhoven de enveloppe die al klaar ligt. 'Verslag van de Bevrijding' staat erop. Erin zit een blaadje papier met in zwierig handschrift een beknopte opsomming van gebeurtenissen uit haar jeugd die helder zijn blijven hangen. ,,Dat ik dat na 75 jaar nog allemaal weet, hé. Ik vind het heel wat.”

Lichtkogel

Twaalf jaar was Corry Strijbosch bij de bevrijding en ze maakte dingen mee waar twaalfjarigen van nu geen voorstelling bij hebben. Het Duitse bombardement op Eindhoven van 19 september, een dag na de bevrijding, maakte grote indruk.

,,Er waren veel mensen op straat en er hing een lichtkogel in de lucht. Iedereen dacht dat het vuurwerk was, maar ons pap riep: 'Naar binnen, er komt iets ergs aan'. Ze dachten dat hij gek geworden was en begonnen ook nog te zingen. 'Oranje Boven.' Na het bombardement was het een en al Leiden in last. Iedereen was iedereen kwijt."

Quote Van de Amerikaan­se parachutes gingen de mensen rokjes naaien, want we hadden geen stof of niks. Corry Strijbosch, Maakte de bevrijding mee

Bij het bombardement vielen 227 doden. Corry Strijbosch woonde destijds aan de Gasthuisstraat, haar opa Huub Holten had niet veel verderop een bakkerij aan de Leenderweg.

,,Opa en oma zaten daar in een schuilkelder. De bakkerij was er naast, die was helemaal ingestort. Mentor de herdershond was dood. Mensen knipten na het bombardement de snaren uit de piano van opa en oma. Ze konden alles gebruiken."

Rolletje wasgoed

Na het bombardement kreeg de familie regelmatig twee Britse bevrijders over de vloer, de militairen Sid Hoy en Eddie Holgate. ,,Sid stond met een rolletje wasgoed en een stuk zeep op straat en wenkte mij. Ik ging daarna aan mijn moeder vragen of zij voor hem kon wassen. 'Laat hem maar komen', zei ze. Zo is het begonnen. Na de bevrijding begonnen de Duitsers met V1-bommen, die over Eindhoven vlogen. Als dat gebeurde en Sid was bij ons thuis, ging hij altijd zogenaamd zijn veters strikken, maar dat was omdat hij snel onder de tafel wilde kunnen duiken. Sid en Eddie hebben alle twee in mijn poëziealbum geschreven, kijk, hier.”

Rokjes