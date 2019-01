CPB: wijkteams in Eindhoven, Helmond en andere gemeenten maken zorg niet goedkoper

‘Meten is weten’

Met wijkteam meer dure zorg

In alle gemeenten stijgt het aantal verwijzingen in die drie jaar enorm. In gemeenten zonder wijkteam is die stijging 26 procent: van 8 personen per duizend inwoners naar 10,1 personen per duizend inwoners. Dat komt deels doordat de GGZ bedden heeft moeten schrappen: meer mensen met psychiatrische problemen moeten ‘gewoon’ in een huis in een wijk wonen, met begeleiding. Het onderzoek van het CPB zoomt in op de inzet van wijkteams. Wat blijkt: in gemeenten mét wijkteams is die toename nog groter: gemiddeld 14 procent extra. De stijging is vooral hoog in wijkteams waar ook zorgaanbieders zelf vertegenwoordigd zijn: gemiddeld 59 procent. Anders is het verschil een stuk minder groot, met een stijging van 29 procent. Maar ook dan worden er dus nog altijd meer mensen verwezen naar professionele (kostbare) zorg dan in een gemeente zonder wijkteam.