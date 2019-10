Cpo meer&deel: duurzaam wonen op Vredeoord in Eindhoven

EINDHOVEN - Samen wonen en voorzieningen delen in betaalbare en duurzame woningen, dat wil collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) ‘ meer&deel’ op het terrein Vredeoord in Eindhoven. De vier initiatiefnemers krijgen van corporatie Trudo de tijd om het plan voor veertig woningen uit te werken.

,,De meeste cpo's beginnen met het ontwerpen van woningen. Wij zijn gestart met het bedenken van hoe we willen wonen. Wij willen een meer collectieve vorm van samen een woonomgeving delen, bijvoorbeeld door voorzieningen te delen zodat er er meer sociale samenhang is", vertelt Philippe Rol, een van de initiatiefnemers. ,,En onze woningen moesten ook betaalbaar zijn. Door voorzieningen te delen kunnen we meer geld steken in de kwaliteit van de woningen", aldus mede-bedenker Wouter van Niel. Het gaat bijvoorbeeld om een gezamenlijke wasruimte, tuin, logeer- of kluskamer en niet te vergeten de parkeerplaatsen en deelauto’s of -fietsen. ,,Maar het wordt geen geitenwollensokken-community waar je álles deelt, iedereen heeft zijn eigen woning, we passen wel in de tijdgeest", benadrukken Rol en Van Niel. De duurzame woningen worden in ieder geval opgetrokken uit natuurlijke, herbruikbare materialen.

Het gebied Vredeoord (voormalig Philips-complex) in Eindhoven anno 2018. Onder: de Pieter Zeemanstraat, links de Groenewoudseweg, rechts de Boschdijk en boven de Vredeoord.

De vier huishoudens die het initiatief trekken kwamen bij Vredeoord uit vanwege de beschikbaarheid én de ligging, vertelt Savannah van Mil. ,,Dit is een superbijzondere locatie, dicht bij de stad, bij Strijp-S én dicht bij groen. Hier kunnen we vanaf het begin de locatie vormgeven.” Dit initiatief is één van de ‘zelfbouw’-projecten die Sint Trudo uitgeeft op Vredeoord. In het centrale deel zijn vijf cpo's uitgegeven op 27 kavels. Twee projecten volgen later.

De initiatiefnemers streven ernaar begin 2021 te starten met de bouw van woningen met prijzen tussen de twee en en vierenhalve ton. Dat kan grondgebonden zijn, maar eventueel ook deels met lagen er bovenop. ,,Maar dit is geen traditioneel cpo waar iedereen zijn eigen woning ontwerpt. Om het betaalbaar te houden gaan we maar vier types woningen maken, tussen de 50 à 60 en 140 vierkante meter. Zo zijn we ook aantrekkelijk voor diverse doelgroepen", aldus Rol die werkt bij architectenbureau Atelier To The Bone. Dat werkt de plannen uit met architectenbureau Werkstatt en stedenbouwkundige Tom van Tuijn, allen uit Eindhoven.

Woningbouw op Vredeoord in Eindhoven waar Sint Trudo sociale huurwoningen bouwt. Ook is er plaats voor kleine projecten van collectief particulier opdrachtgeverschap van eigenaar-bewoners en koopwoningen.

Voor ‘meer&deel’ heeft Trudo het terrein De Scherf gereserveerd, op de hoek Groenewoudseweg-Pieter Zeemanstraat. ,,Wij geloven in dit project. Het past ook precies in de opzet van de wijk Vredeoord waar we duurzaam bouwen en waar we bewoners samen de wijk willen laten maken", aldus Jos Goijaerts van Trudo. Intussen wordt op Vredeoord al druk gebouwd aan de eerste sociale huurwoningen. De eerste worden eind dit jaar opgeleverd. In totaal komen er 189 sociale huur- en 62 koopwoningen.

Op de beoogde locatie voor ‘meer&deel’ staat nu nog het houten huis van Judy en Tom van Duuren. Dat verhuist binnenkort voor ongeveer drie jaar naar een plekje in het hart van Vredeoord. Het nieuwe cpo bekijkt wat er van de tuin opgenomen kan worden in de plannen.

Meer informatie op de site van meer&deel.