Creatie met Eindhovens stratenplan in de Ridderzaal

Man trapt vrouw tegen kaak bij bushalte in Eindhoven

10:15 EINDHOVEN - Een man heeft zaterdag een vrouw tegen haar kaak geschopt bij een bushalte langs de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Naast pijn in haar kaak, kreeg ze daardoor ook pijn in haar nek en was ze duizelig. De man is even later aangehouden.