Creatief omgaan met onderwijs via Klassieke Talen Challenge in Eindhoven

EINDHOVEN - Leerlingen van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven gingen woensdag op zoek naar Latijnse teksten in de stad. Het was de eerste opdracht van de VML Klassieke Talen Challenge, opgezet om de online lessen in lockdown tijd wat te verluchtigen en te verlevendigen.

Nogal wat leerlingen hebben moeite met het thuisritme dat kort voor de kerstvakantie met de lockdown weer een feit werd. ,,Maar ook docenten missen elkaar en hun leerlingen”, zo vertelt docente Ineke Rooijmans van de sectie Grieks en Latijn van de school. ,,Iedereen zit maar achter die computer, daarom leek het me een goed idee elkaar wat werk te laten zien en delen.”

Ludieke schoolopdrachten

Ze bedacht de VML Klassieke Talen Challenge waarbij alle groepen die Grieks en Latijn volgen, voorlopig wekelijks worden uitgedaagd op de fiets te stappen om een ludieke schoolopdracht te vervullen. Woensdag was de eerste: fotografeer Latijnse teksten in de stad, deel die online en bespreek ze later in de online les.

Moeilijk concentreren in online les

Gymnasium 5-leerlingen Laura Zonnenberg en Evelien van Lierop zijn blij met de afwisseling. Allebei horen ze tot het groepje leerlingen dat zo veel moeite heeft met het zich urenlang concentreren op de online lessen dat zij die inmiddels weer op school mogen volgen. Dat gaat beter, omdat ze mensen om zich heen hebben, maar het blijven online lessen. En ook al zijn die momenteel ingekort tot veertig minuten, met negen lesuren op een dag is dat voor hen nog erg lang.

Mens agitat molem

De twee vriendinnen waren dan ook blij met de opdracht. Evelien had meteen een studentenhuis bij haar in de buurt op het oog, waar twee woorden Latijn op een muur zijn aangebracht. Maar uiteindelijk werd het een sculptuur op de TU/e campus met daar voor de tekst Mens Agitat Molem. Een blik op hun telefoon leert de meiden dat die tekst staat voor ‘De geest beweegt de massa’. ,,Mooi", vindt Evelien. ,,Het past bij deze universiteit, bij natuurkunde en wat hier in beweging wordt gezet. Laura denkt meteen aan de grote groep mensen die hier aan het denken worden gezet.

Op andere dingen letten

,,Het is echt een leuk idee", zegt zij. ,,Normaal zouden we nu een Latijnse tekst zitten te vertalen. Nu worden we verrast en worden gedwongen op andere dingen te letten. Dat is leuk.”

Creatief omgaan met klassieke talen en cultuur

Ondertussen is docente Ineke Rooijmans vast van plan de challenge door te trekken tot het einde van de lockdown. ,,Voorlopig zijn er ideeën genoeg om creatief om te gaan met de Griekse en Latijnse taal en cultuur.”