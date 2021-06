Creatieve duizendpoot Kyra Antoni (19) uit Eindhoven: gescheurde kruisband leidt tot dichtbundel

Een standaard meisje is ze zeker niet. En dat is soms best lastig. ,,Ik ben altijd heel creatief geweest, maar sinds mijn vijftiende wil ik er ook echt iets mee doen.” De keuze voor de opleiding 'Drama’ op het Frits Philips Lyceum is een logische stap voor iemand die danst, zingt, acteert en schrijft. Een creatieve duizendpoot. Vorig jaar won ze voor Nederland met zang twee medailles bij de World Championships of Performing Arts (WCOPA), een internationaal evenement dat door corona virtueel plaatsvond.

Gescheurde kruisband leidt tot dichtbundel

Maar tijdens een optreden scheurde haar kruisband, waardoor ze geen audities kon doen voor de opleiding die ze wilde gaan volgen. Na het behalen van haar VWO-diploma besloot ze een tussenjaar te nemen waarin corona de hoofdrol speelde. ,,Ik kon niet bewegen, ik kon niet naar vrienden, we konden niet optreden. Toen ben ik gaan schrijven. Niet per se met een gedichtenbundel in mijn achterhoofd, maar meer om creatief bezig te zijn.” Ze stuurde haar werk toch op naar Boekscout en het resultaat ligt nu in de boekwinkel.

Antoni schrijft korte gedichten over volwassen worden, met thema's als liefde, jongens, angst, het leven, verkrachting. Een vriendje dat veel te snel en te ver wilde gaan in hun relatie zette haar aan het denken. ,,Ik wil er geen label aan hangen, maar ik wist wel dat het niet oké was. Ik ben daardoor wel wat voorzichtiger geworden met jongens.” De meeste gedichten zijn kort en to the point.

Over de pandemie: ,,Ik wil niet zeuren, maar ik voelde me vaak wel heel alleen.” Dat is een rode draad in haar bundel. Ze richt zich vaak tot ‘je’. ,,Dat is soms iemand die bij het gedicht hoort, soms een persoon in mijn hoofd en soms ook gewoon iemand die zich aangesproken voelt.”

Kyra heeft geleerd moeilijke gedachten om te zetten in woorden. ,,Ik kan het steeds beter en mooier opschrijven. Ik zie het proces van een jaar tussen het eerste gedicht en het laatste.”

Het schrijven over jonge-vrouwen-problemen en persoonlijke groei gaf Kyra energie die ze weer kon gebruiken voor een eigen voorstelling die deze zomer draait op het 39 Graden Festival. Een combinatie van alle disciplines waarin ze zichzelf helemaal kan laten zien.

Inmiddels is ze aangenomen op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar ze Writing for Performance gaat studeren. Haar knie gaat hard vooruit en ze wil volgend jaar naar Amerika om weer mee te doen aan de WCOPA.