Criminaliteit tijdens coronatijd in Oost-Brabant: forse daling inbraken, veel overlast van jeugd en zwervers

Dat het coronavirus, en vooral de voorzorgsmaatregelen die er werden genomen, zijn weerslag heeft op de criminaliteit is onmiskenbaar. Meer mensen dan ooit zijn de hele dag thuis; horeca en winkels zijn veelal gesloten. In deze veranderde wereld verandert de criminaliteit mee. Dat blijkt in Oost-Brabant nu voor het eerst ook echt uit de cijfers. Het aantal inbraken daalde met liefst een derde, maar we hebben meer last van verwarde mensen, zwervers en vooral jeugd.