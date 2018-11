Criminelen maken werk John van den Heuvel in RTL Boulevard onmogelijk: ‘Dit is wat ze willen’

EINDHOVEN - Misdaadjournalist John van den Heuvel mag vanwege de dreiging van een aanslag door criminelen voorlopig niet meer tijdens de uitzending aanwezig zijn in de studio van het programma RTL Boulevard. De in Eindhoven geboren journalist heeft maandag een bericht daarover van Het Parool bevestigd.

RTL Boulevard wordt uitgezonden vanuit een studio aan het Leidseplein in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema, de hoofdofficier van justitie en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vinden het risico te groot dat op deze locatie een aanslag op het leven van Van den Heuvel kan worden gepleegd. Het is niet duidelijk waarom de dreiging urgenter is geworden dan voorheen.

De misdaadjournalist gaf maandagavond commentaar vanuit een studio in het gebouw van De Telegraaf. Van den Heuvel wordt al sinds december beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Hier is toe besloten omdat vanuit het criminele milieu ernstige dreigementen aan zijn adres waren ontvangen.

No Surrender

Van den Heuvel zelf zegt enorm te balen. “Ik begrijp dat dit de consequentie kan zijn als er bepaalde dreiging is, maar ik vind dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu. Dit is precies wat criminele beogen”, stelt hij. “Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten blijven doen, maar het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken valt.”