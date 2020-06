Crisis gaat regio extra hard raken

EINDHOVEN - Nergens in Brabant slaat de coronacrisis zo hard toe als in de regio rond Eindhoven en Helmond. Dat Zuidoost-Brabant de komende maanden grotere stappen terug zal doen dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit prognoses van de Rabobank die maandag bekend zijn gemaakt.

Jarenlang was dit dé groeiregio van Nederland: in de achtertuin van ASML en Philips en andere grootmachten zoals DAF, VDL en NXP gebeurt het. Maar op basis van de laatste verwachtingen van de Rabobank stevent Zuidoost-Brabant dit jaar als gevolg van de coronacrisis af op een krimp van 6,2 procent, het hoogste krimppercentage van Brabant. Dat blijkt uit de regionale groeiprognoses die de Rabobank maandag publiceert.

De bank vergelijkt de economische impact van de crisis op de verschillende regio's. En daar komen grote verschillen uit. Landelijk verwacht de bank een economische krimp van 5,7 procent voor dit jaar. In Noord-Groningen en Zuid-Limburg zijn de klappen met percentages boven de 7 procent nog iets harder dan in Zuidoost-Brabant. Dat heeft volgens de bank vooral te maken met de belangrijke rol die de industrie speelt in de regio: ongeveer een kwart van de toegevoegde waarde.

Rekeningen

Er is door de Rabo-economen niet alleen gekeken hoe het gaat bij hightechbedrijven, in horeca en bij de dienstverleners maar ook naar bewegingen op hun zakelijke rekeningen die zij bij de bank hebben lopen. Daar ziet de bank de laatste maanden minder activiteiten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) constateert dat het aantal nieuwe aanvragen van financiering de afgelopen weken is afgevlakt, mede als gevolg van wat extra lucht door de overheidssteun.

Tot nu toe valt het met aantal faillissementen nog mee, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In Zuidoost-Brabant gingen de afgelopen drie maanden 11 procent meer bedrijven failliet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, al gaat het in absolute getallen om kleine verschillen. Maar ondernemers wachten niet altijd een bankroet af, ze trekken er vaker eerder de stekker uit.

Kracht van de regio