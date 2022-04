Cruijff, Hiddink en Rijvers, PSV-gastheer Jan Pax zag alle iconen voorbijkomen: ‘Wat was dit een prachtig circus’

EINDHOVEN - PSV-Gastheer Jan Pax is vanaf de jaren zeventig een rustpunt in de steeds sneller draaiende voetbalwereld vol quotes, clicks en likes. Inmiddels is hij bijna 89 jaar en onlangs stopte hij officieel. Maar weg is Pax niet want hij houdt in het Philips Stadion nog altijd de vinger nog altijd aan de pols.