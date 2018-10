CS2 Architecten: ‘Eerst rekenen dan pas tekenen’

De reden voor de naamswijziging is dat Bart Smits is toegetreden tot de directie, die eerst werd gevormd door Jos Cuypers en Bert Spierings. De naamswijziging is niet het enige dat verandert. Aan het eind van het jaar volgt ook een verhuizing naar een nieuw pand aan de Leemskuilen in Westerhoven. Daar krijgt een koffiemachine een centrale plek. ,,We hebben straks geen balie meer”, legt Cuypers uit. ,,Het moet laagdrempelig zijn; met een kopje koffie willen we het ijs breken.”

Openheid

Het bedrijf is al zo’n twintig jaar in het oude gemeentehuis van Westerhoven gevestigd, maar het nieuwe pand past beter bij de uitstraling. ,,Vroeger zagen mensen architecten als notabelen”, zegt Spierings. ,,Wij willen meer openheid uitstralen. Het gaat om transparantie, daarom werken we veel met glas.” CS2 Architecten richt zich voornamelijk op utiliteitsbouw, maar doet ook woningbouw. ,,Bedrijfsgebouwen zijn onze core business”, geeft Cuypers aan. ,,Al doen we ook woningen, bijvoorbeeld voor ondernemers die een villa willen. Dat komt meestal voort uit een eerdere samenwerking.”

Bouwers

Dat het bedrijf in Westerhoven blijft is een bewuste keuze. ,,Ons werkgebied ligt vooral in de Kempen en we zijn al twintig jaar het bureau uit Westerhoven, dat willen we graag blijven”, zegt Cuypers. ,,Ook hebben we vanaf hier een goede aansluiting met Eindhoven en Valkenswaard.”

De bouw van hun nieuwe pand is in volle gang en de directieleden nemen daar graag een kijkje. ,,We zijn bouwers”, zegt Spierings. Maar als bouwen hun passie is, zitten ze dan als architect wel op hun plek? ,,Als architect doe je meer dan een beetje tekenen en een leuk ontwerp maken”, vertelt Cuypers. ,,Ons werk bestaat uit drie fases”, vult Spierings aan. ,,In de eerste fase wordt het ontwerp gemaakt, in de tweede zoeken we een partij die het wil maken voor het budget dat beschikbaar is en dan komt de bouwfase, dan controleren we of het wordt gemaakt zoals het is bedoeld.”

Controle

Dat ze alle drie de fases aanbieden, maakt dat de Kempen en omgeving hun voornaamste werkgebied is. Al werken ze er ook buiten. ,,Dat gaat dan vaak via via”, zegt Cuypers. ,,Het legt een druk op het bedrijf. We willen vaak bij de bouw kijken om onze controlefunctie te vervullen. Bij een project dat verder weg is, kost dat meer tijd.” Al komt er ook bij de eerste fase meer kijken dan alleen het maken van een mooi ontwerp. ,,Je moet zorgen dat je de wensen van de opdrachtgever vervult binnen het budget. Het is eerst rekenen en dan tekenen”, zegt Cuypers. ,,Als we een tekening maken, doen we dat met bouwkundige gedachten; hoe zet je het technisch in elkaar”, vertelt Smits.