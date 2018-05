Culinaire kunstwerkjes met kampioensgras op de middenstip van het Philips Stadion

Amuses in de kleedkamer, een tussengerecht in het doel en een hoofdgerecht op de middenstip. Het Philips Stadion is woensdagavond het decor van een bijzonder culinair evenement.

Volledig scherm De tafels zijn gedekt voor het diner in het stadion.

Jacob Jan Boerma, chef en mede-eigenaar van driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen, gaat de uitdaging aan om een menu te bereiden op en met het kampioensgras van PSV.

Het evenement Très Gras wordt georganiseerd door PHC Tailored Telecom, een van de sponsors van PSV. Via een winactie konden supporters van PSV kans maken op het diner.

Terwijl de zon achter de stadionmuren verdwijnt, worden op de ronde tafels culinaire kunstwerken geserveerd. Een luchtige mousseline van rode biet, crème fraiche en kaviaar met een dille dressing.

Of een hoofdgerecht met poeder van bio-gras. Jacob Jan Boerma kreeg de opdracht om op de middenstip een menu te presenteren met het kampioensgras erin verwerkt. ,,Maar dat was helaas niet mogelijk", zegt de driesterrenchef. ,,Je weet niet of er een speler een sliding heeft gemaakt met zijn niet schoongemaakte kont over het gras", aldus Boerma. Maar hij nam de uitdaging wel met beide handen aan.

Robert Fransen uit Nijverdal vulde op de website van PSV achteloos zijn gegevens in om mee te dingen voor de prijs: een volledig verzorgd culinair evenement voor twee. Als fervent PSV supporter en culinaire enthousteling is de prijs een absoluut hoogtepunt. ,,Ik wilde altijd al eens in een sterrenzaak eten maar dat kwam er nog niet van. Dit is wel de meest bijzondere eerste ervaring ooit."

Alles wat hij deze avond heeft geproefd smaakt goddelijk, zegt de supporter uit het oosten. ,,Zelfs voor de kok is dit een uitzonderlijke avond zei hij net", aldus Fransen. Hij heeft een zakelijke partner meegenomen om het evenement mee te beleven en worden thuisgebracht in hun eigen auto. ,,Ik vroeg hoe de chauffeur dan thuis zou komen, maar er rijdt nog een auto achteraan", zegt Fransen verbaasd over de decadentie.

Volledig scherm Robert Fransen uit Nijverdal vulde op de website van PSV achteloos zijn gegevens in om mee te dingen voor de prijs.

