Cultureel initiatief De Bank in Eindhoven maakt doorstart in Koelhuis

Onder de naam KOELHUIS gaat het grote betonnen pand tijdelijk dienst doen als onderkomen voor concerten, clubnachten, markten, exposities, theater of congressen. Gianni Jorissen, een van de initiatiefnemers, vertelt dat Koelhuis het nachtleven van Eindhoven ‘naar een nieuw niveau moet tillen’.

Dat heeft een ernstige knauw gekregen toen De Sociale Dienst aan de Deken van Somerenstraat en De Bank - in de voormalige ABN Amro aan de Wal - moesten sluiten. Ook het einde van Wall Street, de buurman aan het Stadhuisplein werd toen aangekondigd. Die kan nog tot en met de Dutch Design Week (DDW, 19-27 oktober) blijven zitten. Voor de locaties zijn nieuwbouwplannen in de maak.

In het koelhuis aan de Dirk Boutslaan sloeg overbuurman Campina vroeger producten op. De laatste jaren had de eigenaar last van krakers. Een tijdje is het pand ook in gebruik geweest bij Lab-1 dat nu in de voormalige bioscoop Zien aan de Keizersgracht zit. Het gebouw is daarna gekocht door ontwikkelaar Bakkers Hommen Waerdevast.

Volledig scherm Het ontwerp voor het koelhuis is van Ector Hoogstad Architecten, het bureau dat ook tekende voor onder meer Differ en Metaforum op de TU/e Campus en de nieuwbouw voor Fontys ICT. © BHW/Ector Hoogstad Architecten

Tom Bakkers van BHW hoopt na de Dutch Design Week van 2020 te kunnen beginnen met de ombouw tot modern kantoorpand, met grote ramen en tussenverdiepingen. Dat project is volgens Bakkers vertraagd onder meer door de werkzaamheden aan de Dirk Boutslaan die heringericht wordt.

Nu kost het zoeken naar huurders volgens de ontwikkelaar extra tijd, omdat het om grote oppervlakten gaat: drie bouwlagen van ieder 1900 vierkante meter en een nieuwe toplaag van 800 vierkante meter. Of het pand naar bijvoorbeeld één werkplekkenverhuurder gaat of opgedeeld wordt per etage, dat weet Bakkers nog niet. ,,Afhankelijk van de reacties hakken we de knoop door. Het gebouw kan dan op maat verbouwd worden.” In de tussentijd kan De Bank er min of meer anti-kraak activiteiten organiseren.

Quote Het is tijdelijk, maar we hebben gemerkt dat we dat heel leuk vinden. Je geeft een vergeten pand tijdelijk een positieve impuls, je zorgt dat het in de spotlight staat. Gianni Jorissen, De Bank

Jorissen erkent dat het slechts tijdelijk is. ,,Maar we hebben gemerkt dat we dat heel leuk vinden. Je geeft een vergeten pand tijdelijk een positieve impuls, je zorgt dat het in de spotlight staat. En dat soort panden en gebieden zijn er nog genoeg.”

Niet iedereen kan straks zomaar iets beginnen in Koelhuis. Het gaat volgens Jorissen om ‘echt goede ideeën en concepten’. ,,We willen iets doen voor de stad, voor zijn jonge inwoners. Het is er nu te stil. Maar we gaan wel voor kwaliteit. Je moet naderhand zeggen ‘dat was legendarisch’.”

Stroom

Om Koelhuis al tijdens de DDW toegankelijk te maken, wordt er stroom, water en luchtafzuiging aangelegd en toiletten, een grote en kleine zaal en een bar gebouwd. Het pand is ook ontdaan van asbest en een aanbouw is gesloopt. Over de horecavergunning wordt overlegd met de gemeente.