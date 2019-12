Culturele hotspot Koelhuis in Eindhoven kan niet open

De afzegging op het laatste moment is het gevolg van het feit dat de gemeente Eindhoven de benodigde horecavergunning nog niet heeft verleend. Dat heeft ernstige gevolgen voor het Koelhuis, zegt Gianni Jorissen. Er zijn immers al 2000 kaartjes verkocht à 6 euro. ,,Dit heeft verregaande financiële gevolgen voor ons: we hebben geïnvesteerd in de verbouwing, dj’s geboekt, het licht en geluid hangt al en de biertanks zitten vol met 3000 liter bier die we weg kunnen gooien. En ons imago is weg; we kunnen onze afspraken met andere partijen immers niet nakomen”, aldus Jorissen.