Culturele prijzen voor broedplaats, taal-podium en radiostation

Aanmeldin­gen voor pabo Fontys in de lift

17:57 EINDHOVEN - De pabo scoort goed en dat is goed zichtbaar in de aanmeldcijfers bij Fontys. De groei bedraagt maar liefst 33,4 procent. Dat is precies in lijn met de landelijke ontwikkeling waar de toename 33,5 procent bedraagt.